Нацпроект помог кузбасским животноводам увеличить выпуск мясной продукции

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, кузбасский животноводческий комплекс «Чистогорский» (входит в компанию «Сибагро») увеличил в этом году выпуск мясной продукции на 23%.
Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, кузбасский животноводческий комплекс «Чистогорский» (входит в компанию «Сибагро») увеличил в этом году выпуск мясной продукции на 23%.
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