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Мать отравившейся семьи под Тверью назвала возможную причину происшествия

Мать отравившейся семьи под Тверью назвала возможную причину происшествия

Семья из Вышнего Волочка, пострадавшая от отравления, во время ужина употребила мясные блюда. Именно этот продукт, как предполагает мама двухлетней девочки, ставшей жертвой отравления, мог стать источником беды.

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