Мать отравившейся семьи под Тверью назвала возможную причину происшествия

Семья из Вышнего Волочка, пострадавшая от отравления, во время ужина употребила мясные блюда. Именно этот продукт, как предполагает мама двухлетней девочки, ставшей жертвой отравления, мог стать источником беды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии