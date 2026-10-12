«Победа Путина»: в Британии проанализировали «дизельную сделку» РФ и США С самого начала было ясно, что «дизельная сделка» сулит победу Путину, обеспечив ему лёгкий триумф в противостоянии с Украиной.
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