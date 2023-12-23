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США обвинили Иран в причастности к планированию атак хуситов на суда в Красном море

США обвинили Иран в причастности к планированию атак хуситов на суда в Красном море

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Иран «активно вовлечен» в планирование операций против коммерческих судов в Красном море, а разведданные Тегерана имели решающее значение для того, чтобы позволить йеменским хуситам атаковать корабли, заявили в Белом доме.

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