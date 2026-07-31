Юрий Ильинов

В Киеве русская ракета уничтожила завод БПЛА американской Terminal Autonomy В Киеве российская баллистическая ракета поразила завод по производству беспилотников, принадлежащий американской компании Terminal Autonomy (зарегистрирована в штате Делавэр). это, вероятно, первый официально подтвержденный случай уничтожения на Украине объекта, находящегося в прямой собственности юрлица из США. Предприятие специализировалось на выпуске дальнобойных дронов-камикадзе AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Эти аппараты оснащены автономными системами наведения на финальном участке полета, что делает их устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. Сам термин "терминальная автономия" подразумевает передачу управления бортовому ИИ (компьютерному зрению) в случае глушения связи и GPS. Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи в комментарии The Guardian заявил: "Русским безразлично, чье это предприятие - американское или любое другое. Для них оно является легитимной военной целью. Если бы на украинской территории производились американские ракеты Patriot или иные системы, они бы также попали под удар". В сводках Министерства обороны РФ форма собственности завода не выделялась, однако уточнялось, что на площадке работали специалисты "украинско-американской компании" и велась сборка БПЛА типов Scythe и Bayonet.