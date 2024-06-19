Сегодня "Реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима, условия для начала переговоров будут другими" Президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД Превосходство России в украинском конфликте становится все более очевидным Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало статью, посвященную России перед приездом Владимира Путина в Северную Корею.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- США убивают русских дистанционно: Сладков рассказал о смертельной технологии
- Новая сенсация в МВД. Откуда столько денег у генерала Волковой и ее внезапная отставка
- Бить по энергетике Украины "тысячами" ракет бесполезно: Особая цель мощных ударов ВКС. Охота началась - эксперт о победе в кратчайшие сроки
Свежие комментарии