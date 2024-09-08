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Америка застыла в ожидании дебатов Трампа и Харрис

Америка застыла в ожидании дебатов Трампа и Харрис

Миллионы американцев - в предвкушении главного политического шоу сезона. На 10 сентября запланированы дебаты кандидатов в президенты США, в которых сойдутся республиканец Дональд Трамп и последняя надежда Демпартии Камала Харрис.

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