Америка застыла в ожидании дебатов Трампа и Харрис

Миллионы американцев - в предвкушении главного политического шоу сезона. На 10 сентября запланированы дебаты кандидатов в президенты США, в которых сойдутся республиканец Дональд Трамп и последняя надежда Демпартии Камала Харрис.
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