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Пятый канал

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Евросоюз испугался солнечного затмения: в панике решают, что делать

Евросоюз испугался солнечного затмения: в панике решают, что делать

Еврокомиссия готовится к возможным последствиям астрономического события для энергосистемы ЕС. Специальная группа в рамках координационной сети операторов электросетей ENTSO-E занимается подготовкой к затмению и анализом возможных сценариев.

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