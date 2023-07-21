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«МЮ» купил Онана и назначил Бруну капитаном, в зоне СВО погиб экс-футболист, миллион Fan ID, Песков заступился за Исинбаеву, «Интер» отшил Лукаку и другие новости

1. Хороший день для фанатов «МЮ». Во-первых, клуб наконец объявил о трансфере Андре Онана. Во-вторых, Бруну Фернандеш официально сменил Харри Магуайра в роли капитана «Юнайтед».

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