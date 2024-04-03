Владелец узла перекачки "грязной" нефти в "Дружбу" не смог взыскать долг

ООО "Нефтеперевалка" из Самарской области не смогло взыскать 6 млн рублей задолженности с ООО "Юкола-Нефть" из Саратовской области из-за вышедшего срока исковой давности, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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