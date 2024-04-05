Завершился этап обустройства ливнёвки на Фестивальной площади Евпатории

В Евпатории завершен важный этап благоустройства Фестивальной площади. Согласно информации пресс-службы местной администрации, работы по обустройству инженерных сетей и ливнёвой канализации успешно завершены.
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