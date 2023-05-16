Прорвалась на сцену: мать Харламова ушла в отрыв в Дубае

Наталью Игоревну завело выступление Александра Реввы. Мать Гарика Харламова Социальные сетиАлександр Ревва с Натальей Социальные сетиПока Гарик Харламов зарабатывает деньги на съемках в Москве, его любимые женщины отжигают на вечеринках за границей.