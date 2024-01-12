МО: «Грады» уничтожили укрепленные позиции и пехоту ВСУ под Купянском

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о том, что на Купянском направлении укрепленные позиции боевиков Вооруженных сил Украины, а также их пехота были уничтожены расчётами РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск ЗВО.