НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

В Воронежской области задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

В Воронежской области задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

26-летнего жителя Московской области задержали с 14 пакетами марихуаны и 3 пакетами грибов. Сотрудники ГАИ в Богучарском районе остановили «Киа Серато», во время досмотра которого, были обнаружены тайники с марихуаной и грибами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх