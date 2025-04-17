В Воронежской области задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

26-летнего жителя Московской области задержали с 14 пакетами марихуаны и 3 пакетами грибов. Сотрудники ГАИ в Богучарском районе остановили «Киа Серато», во время досмотра которого, были обнаружены тайники с марихуаной и грибами.
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