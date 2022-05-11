Басурин: противник выпустил по территории ДНР более 135 снарядов и мин

За прошедшие сутки противник выпустил по территории ДНР более 135 снарядов и мин из 222-мм реактивных систем залпового огня БМ27 «Ураган», 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов.