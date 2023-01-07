smi.today

4 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    поменяли-значит надо!только напомню  что именно  герасимов  считается  американцами  лучшим  генералом  в  россии"Расширение масшт...
  • лина любимцева
    Я ОБИДЕЛАСЬ ЗА СУРОВИКИНА!!... А то не могли дать ему необходимые  полномочия, все выискивают "камни преткновения"......"Расширение масшт...
  • Валерий Шаронов
    суд просто поиздевался над народом. подумайте что такое для него 70т.р. ? за такие действия ему бы можно и посидеть н...Суд в Петербурге ...

Сводка военных действий на Украине 7 января (07:00)

Сводка военных действий на Украине 7 января (07:00)

ИА Красная Весна публикует сводку событий на Украине на 7 января (07:00) Обстановка на территории ЛНР и ДНР ДНР Вечером и ночью обстреляны Донецк (Кировский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Горняцкий район), Горловка, Гольмовский.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх