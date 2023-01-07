Сводка военных действий на Украине 7 января (07:00)

ИА Красная Весна публикует сводку событий на Украине на 7 января (07:00) Обстановка на территории ЛНР и ДНР ДНР Вечером и ночью обстреляны Донецк (Кировский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Горняцкий район), Горловка, Гольмовский.