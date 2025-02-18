В России могут разрешить женщинам кормить грудью в общественных местах

В России необходимо законодательно разрешить женщинам кормить грудью в общественных местах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире своего Telegram-канала.
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