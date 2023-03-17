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  • Андрей Тихонов
    В 2016 набибулина точно также спасала открытие банк, альфа банк и т.д. вместо того, чтоб увеличить пенсии.Администрация США...
  • Галина Чужая
    Американцы выкладывают, что налички в банкоматах нет🤣🤣🤣🤣🤣Администрация США...

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