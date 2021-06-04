В Ржеве отметили Всемирный день велосипеда

В Ржеве отметили Всемирный день велосипеда

3 июня во всем мире отмечают Всемирный день велосипеда. В Ржеве к этому событию приурочили конкурс-соревнование “Лучший велосипедист – 2021”.

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