Почти 800 детей получили помощь в первом государственном хосписе в Подмосковье

Московский областной детский хоспис в Домодедове отметил семилетие со дня основания. За это время учреждение, расположенное на территории усадьбы Пржевальского и ставшее вторым детским хосписом в России, превратилось в ключевой элемент паллиативной помощи региона.
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