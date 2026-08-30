Ида Галич раскрыла, почему её муж Олег Ледвич отказывается от съёмок в реалити

Ида Галич рассказала о непубличном образе жизни своего супруга, предпринимателя Олега Ледвича. Знаменитость призналась, что мужчина отказывается от медийности и съёмок на телевидении: муж не стал сниматься в реалити, и Ида пришла на новый проект вместе с братом, пишет «Звездач».