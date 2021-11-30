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В Самаре 30 ноября 2021 года службы начнут круглосуточно обрабатывать улицы от гололедицы

За одну ночь площадь обработки улично-дорожной сети Самары составила 1,5 млн кв. м. Первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко отметил, что в данный момент службы брошены на борьбу с последствием температурных "качелей".

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