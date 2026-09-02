SHAMAN признался, что у него нет дома и раскрыл правду о свадьбе с Мизулиной

22 ноября Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN, исполняется 35 лет. В этот день артист планирует устроить грандиозный концерт, куда приглашает своих поклонников.
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