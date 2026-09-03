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В цепочках поставок глобальных предприятий присутствуют подсанкционные компании

Более 160 американских компаний и как минимум 10 организаций за пределами США, включая Volkswagen, Tesla, Nokia и Amazon, указали в своей последней отчетности хотя бы одно или несколько металлургических предприятий, находящихся под санкциями США, ЕС или Великобритании.

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