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Татар-информ

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Названы категории льготников, имеющих право бесплатно ездить в электричках

Названы категории льготников, имеющих право бесплатно ездить в электричках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Федеральные льготники – инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и блокадники – имеют право на бесплатный проезд на пригородных поездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

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