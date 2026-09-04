Названы категории льготников, имеющих право бесплатно ездить в электричках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Федеральные льготники – инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны и блокадники – имеют право на бесплатный проезд на пригородных поездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.