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Кинолента с четырьмя российскими актерами взяла «Оскар», как лучший фильм года

Кинолента с четырьмя российскими актерами взяла «Оскар», как лучший фильм года

Кинолента с четырьмя российскими актерами взяла «Оскар», как лучший фильм годаНа прошедшей в Лос-Анжелесе церемонии вручения главной кинопремии «Оскар» статуэтку  в номинации «Лучший фильм года» получила лента «Анора» режиссера Шона Бейкера.

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