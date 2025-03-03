Кинолента с четырьмя российскими актерами взяла «Оскар», как лучший фильм года

Кинолента с четырьмя российскими актерами взяла «Оскар», как лучший фильм годаНа прошедшей в Лос-Анжелесе церемонии вручения главной кинопремии «Оскар» статуэтку в номинации «Лучший фильм года» получила лента «Анора» режиссера Шона Бейкера.
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