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Об этой особенности "волков" Ким Чен Ына ходят легенды: Русский командир раскрыл секрет

Об этой особенности "волков" Ким Чен Ына ходят легенды: Русский командир раскрыл секрет

Об этой особенности "волков" Ким Чен Ына ходят легенды: русский командир раскрыл секрет. Как сказал инструктор по огневой подготовке с позывным "Тони", ключевые качества бойцов из КНДР - это самоотдача, отличная командная работа, сплочённость и высокий уровень военно-политической подкованности.

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