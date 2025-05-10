Об этой особенности "волков" Ким Чен Ына ходят легенды: русский командир раскрыл секрет. Как сказал инструктор по огневой подготовке с позывным "Тони", ключевые качества бойцов из КНДР - это самоотдача, отличная командная работа, сплочённость и высокий уровень военно-политической подкованности.