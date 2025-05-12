Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

49 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Ядренников
    Памятник Брежневу в Азербайджане существует?!В Астрахани азерб...
  • Eduard
    Замочите его в камере!В Астраханской об...
  • Oleg
    У Астраханской "элиты " Полное рабское безумие в преклонении идолопоклонству тем кто стали и были Врагами России !В Астрахань прибы...

Хоть ради рыбы полку удлините! Астраханская область продолжает бороться за нужные ей параметры половодья

Хоть ради рыбы полку удлините! Астраханская область продолжает бороться за нужные ей параметры половодья

Решающий день Х может наступить в четверг. Вчера, 11 мая, согласно распоряжению Росводресурсов, на Волгоградском гидроузле начался сброс воды для Астраханской области в режиме рыбохозяйственной полки в объеме 14000±500 куб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх