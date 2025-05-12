Хоть ради рыбы полку удлините! Астраханская область продолжает бороться за нужные ей параметры половодья

Решающий день Х может наступить в четверг. Вчера, 11 мая, согласно распоряжению Росводресурсов, на Волгоградском гидроузле начался сброс воды для Астраханской области в режиме рыбохозяйственной полки в объеме 14000±500 куб.
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