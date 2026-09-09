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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиафу о полуфинале US Open: «У нас есть два дня, что очень хорошо. Можно восстановиться и подготовиться к последнему рывку»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал камбэк в четвертьфинале US Open . Он ушел с 0:2 по сетам в матче с Алексом Микельсеном – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(10-6).

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