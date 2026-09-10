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Царьград

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Ветерана отговаривали от поездки в Великие Луки сотрудники СГБ

Ветерана отговаривали от поездки в Великие Луки сотрудники СГБ

Бывший житель Эстонии Дмитрий Линтер рассказал о попытках сотрудников Службы госбезопасности страны отговорить ветерана от поездки в Великие Луки.

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