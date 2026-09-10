Бывший житель Эстонии Дмитрий Линтер рассказал о попытках сотрудников Службы госбезопасности страны отговорить ветерана от поездки в Великие Луки.
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Но это ведь речь об эстоонских безопаасниках?
А в Луках памятник бойцам 8 эстонского стрелкового корпуса (командир, помнится, Аллик). На берегу Ловати. Я его помню.