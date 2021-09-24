Почему санкции для Соловьёва - благо для Родины?

Если честно - я не фанат Соловья, но считаю его крепким хозяйственником, эээээ. блестящим профессионалом, работающим на благо Отчизны - искромётно, креативно, с огоньком и дымком, в общем, реально - человек на своём месте! Нет-нет, я не обольщаюсь по поводу его убеждений и не стану спорить с теми, кто кричит о том, что "жирный за свой эпический гонорар (лучше бы пенсионерам отдали!) любую хрень станет нести согласно техзаданию" - я просто констатирую, что в данный политический момент "жирный" свой реально-эпический гонорар отрабатывает на 100%.