Медвежий угол

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Почему санкции для Соловьёва - благо для Родины?

Почему санкции для Соловьёва - благо для Родины?

Если честно - я не фанат Соловья, но считаю его крепким хозяйственником, эээээ. блестящим профессионалом, работающим на благо Отчизны - искромётно, креативно, с огоньком и дымком, в общем, реально - человек на своём месте! Нет-нет, я не обольщаюсь по поводу его убеждений и не стану спорить с теми, кто кричит о том, что "жирный за свой эпический гонорар (лучше бы пенсионерам отдали!) любую хрень станет нести согласно техзаданию" - я просто констатирую, что в данный политический момент "жирный" свой реально-эпический гонорар отрабатывает на 100%.

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Наталья Андросова
Пропагандируешь-живи на Родине,все правильно
Людмила Боченкова
точно так !все навальнятские и ходорковские умеют только тявкать нигде не работая живя на чужие подачкт!
Людмила Боченкова
точно так !все навальнятские и ходорковские умеют только тявкать нигде не работая живя на чужие подачкт!
Людмила Боченкова
точно так !все навальнятские и ходорковские умеют только тявкать нигде не работая живя на чужие подачкт!
Людмила Боченкова
точно так !все навальнятские и ходорковские умеют только тявкать нигде не работая живя на чужие подачкт!
Людмила Боченкова
точно так !все навальнятские и ходорковские умеют только тявкать нигде не работая живя на чужие подачкт!
Людмила Боченкова
точно так !все навальнятские и ходорковские умеют только тявкать нигде не работая живя на чужие подачкт!
Елена Тихомирова
Заело?
Сергей Росси
Люся, голову лечи. У тебя Паркинсон похоже )))))))
Нина Шалева
Заело. От переживания палец забыла с кнопки убрать, но во время очнулась., уже хорошо.
Александр Рожков
Такие головы не лечатся. Вот.
Лариса Шемисова
Справа галочка есть, можно редактировать и удалять.
евгений начис
Начал автор не плохо…закончил…Вообщем очередной лай моськи!
Сергей Росси
Ну напиши интереснее. Или кроме универсального комментария "Бред" предложить нечего ? )))
саша дмитренко
ПОГАНЫЙ УБЛЮДОК НЕ УТОЧНИЛ ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ И АКТИВЫ,,,
Елена Тихомирова
Полностью с васи согласна .
Елена Тихомирова
А ведь автор прав!.
Wladimir Соснин
Это не журналист с риском для жизни добывающий правду. Это умелый пропагандист шоумен на высоко оплачиваемой работе чтоб зомбировать население в своих передачах.Я таких не уважаю и не смотрю.Был похожий телекиллер Доренко ! Он тоже за хорошую оплату умел из чёрного сделать белое.Ничем не гнушался.
Елена Тихомирова
Смотреть зомбоящик уже не возможно из за таких пропагондонов, вызывает омерзение.
Полина Романова (железова)
Пропаганда - это распространение ложной информации. Скажите, пожалуйста: ио чем конкретно Соловьев врет.
Дмитрий Соловьев
автор, соловей ТОТ ПОЕТ ПО ЗАКАЗУ ТЕХ, КТО РОССИЮ РАЗВОРОВЫВАЕТ "на благо Отчизны" - это не про НИХ, если речь про Россию.
Гришаев Сергей
О как В.Соловьёва не любят "поцреоты" коричневые, подпиндосники! Молодец, правильно вас хуюжит.
Игорь
Утюжит он правильно, но патриотом надо быть до конца и вкладывать бабло в нашу экономику.
саша дмитренко
интереснее те,известные , против кого пиндосы НЕ ВВОДЯТ санкции,,,
Natalia Zosimova
Чтобы обвинять, надо перечислить доказательно всю недвижимость обвиняемого.Просто сказать без доказательно - ничего не сказать.
Сергей Росси
Ну сама погугли, тебе все разжевать нужно?
Александр Клово
Если отберут недвижимость в Италии (о которой он сам говорил), то будет повод в России отдыхать...
Сергей Росси
Эх, Клёвый, ты загнул... на детей перепишет
Нина Шалева
Не понятно. Толи автор за, толи автор против пения соловья.?
Нина Шалева
Хороший канал "Звезда", там вечером выступают лучшие политики, известные аналитики.
Нина Шалева
Соловьев себя считает гениальным евреем. Он об этом намекает каждый вечер. Спрашивается, неужели оплошал с зарубежными активами? Спрашивается- умный он или нет?
Владимир Иванов
Нашли, кого обсуждать. Пошел бы ваш Соловьев на х....утор. Бабочек ловить.
Николай Кузнецов
Ну ладно, Соловьев и такой, и сякой. Но ведь многие из осуждающих его сами в 90-х голосовали за Ельцина (я-нет), рвались в благословенный капитализм с 30 сортами колбасы. А ведь Соловьев ничего предосудительного по нонешнему времени не сделал и нахапал себе может и честнее многих нуворишей. Соловей хоть и буржуй, но за независимую страну, а НАВАЛЬНЫЕ всякие продадут Россию за 30 баксов. Может я и ошибаюсь, но это мое мнение.
Людмила Сорокина
если он за независимую страну,какого рожна всё держит за бугром,терпеть не могу это уёби...е. всё время во время передач всех перебивает, в
Николай Кузнецов
По крайней мере, его разговоры сводятся к этому. Пока он трындит в эту сторону, пускай болтает. А то, что недвижимость за бугром, что ж, сами допустили это. А назад эта шайка хрен допустит вернуть все. Они уже ученые и сила у них, революцию они уже не допустят, придушат в колыбели. Переворот в феврале 17-го и в 91 году совершили ведь не работяги, это потом большевики перехватили власть. Вон, Платошкин что-то вроде социализма хочет вернуть, так его сразу быстренько обос...ли и к ногтю. Так что Соловьев может и дерьмо, но дерьмо свое. Намного хуже Греф, Навальный, Собчуха, Венедиктов и тому подобные. Вот если они начнут вещать отовсюду, то кирдык будет
Pavel Polyakov
Вот ты дура и есть УЕБи..е!!!
Николай Зайчиков
Да чтоб их всех там всего лишили .
Нина Шалева
Но мы каждый вечер слушаем вечера Соловьева, там политики все патриоты, да и передача патриотическая. ... Но если бы Соловьев каждый вечер про евреев не говорил, то ничего плохого.
Александр Рожков
И у него на передачах одни и те же рожи. Остальные к нему уже не ходят, из тех, кто бывал раньше. Потому что мерзко там. Одни и те же темы, которые не отвечают тому, о чем уже не говорить а кричать надо. Забалтываю население. Но умно забалтывают.
Александр Рожков
Шел бы ты...., вместе со своим соловьем....... М...к.

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