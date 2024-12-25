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Зачем и почему украинцы возвращаются на освобожденные Россией территории?

Зачем и почему украинцы возвращаются на освобожденные Россией территории?

Восстановление Мариуполя. Чем дольше длится СВО и чем дальше российская армия продвигается на Запад, тем большую актуальность приобретает вопрос возвращения на освобождаемые ею территории жителей, которые ранее покинули их, спасаясь от боевых действий.

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