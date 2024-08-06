Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа

Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа

Подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа из разряда интригующих переходят в рубрику сенсационных, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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