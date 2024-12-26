Тушинский суд отправил истязателей ребенка в тюрьму

В суде столицы вынесли приговор матери, которая вместе с сожителем жестоко обращалась с ребёнком. Эргашева Ойшабон Пиримкуловна признана виновной в истязании несовершеннолетнего группой лиц и в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.
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