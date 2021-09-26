Комсомольская правда

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В России банки планируют отказаться от бумажных договоров с клиентами

В России банки смогут полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами. Предполагается, что это станет возможным благодаря вступлению в силу закона о цифровом архиве, работа над которым начнется в осеннюю сессию в Государственной думе РФ.

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