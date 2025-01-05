Моргенштерн впервые вышел на связь после душераздирающего признания

Моргенштерн после признания в депрессии появился на видео с капельницей Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) впервые вышел на связь с поклонниками после душераздирающего признания в новогоднюю ночь.