Моргенштерн впервые вышел на связь после душераздирающего признания

Моргенштерн после признания в депрессии появился на видео с капельницей Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) впервые вышел на связь с поклонниками после душераздирающего признания в новогоднюю ночь.
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