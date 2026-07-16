Участница Олимпийских игр рассказала, когда планирует вернуться к тренировкам фото: соцсетиВ семье одной из сильнейших российских BMX-гонщиц Наталии Суворовой произошло радостное событие — спортсменка родила сына! Мальчик появился на свет 15 июля в Перинатальном центре ГКБ № 31 имени академика Г.