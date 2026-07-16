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Эксклюзив: чемпионка России по велоспорту Наталия Суворова стала мамой — в семье спортсменки родился сын

Эксклюзив: чемпионка России по велоспорту Наталия Суворова стала мамой — в семье спортсменки родился сын

Участница Олимпийских игр рассказала, когда планирует вернуться к тренировкам фото: соцсетиВ семье одной из сильнейших российских BMX-гонщиц Наталии Суворовой произошло радостное событие — спортсменка родила сына! Мальчик появился на свет 15 июля в Перинатальном центре ГКБ № 31 имени академика Г.

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