Popcaketv

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Denger
    Обязательно надо ее и многих других недостойных лишить этого звания! Такое звание не пожизненная индульгенция! Ее это...Манучаров публичн...
  • Meerflieger
    Мы помним твоё "Раша гудбай", Говнилко... Нехер ныть тут...Использовали в св...
  • Наташа Леонтьева
    Место этому евроотсосу - в бесподобных Европах! В лапотной России - она ненужна!Переобулась! Тать...

Раскрыт любовник Кристины Асмус. Им стал актер Роман Евдокимовом￼

Раскрыт любовник Кристины Асмус. Им стал актер Роман Евдокимовом￼

Кажется, новый избранник Кристины Асмус раскрыт. Несколько месяцев девушка и ее возлюбленный выкладывали друг друга частями и писали романтические посты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх