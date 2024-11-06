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Царьград

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Американка залила в глаз клей вместо капель и чуть не лишилась зрения

Американка залила в глаз клей вместо капель и чуть не лишилась зрения

Жительница США чуть не лишилась зрения, залив вместо глазных капель клей для ногтей.Американка Брианна Шипли попала в больницу и чуть не лишилась зрения после того, как закапала клей для ногтей вместо глазных капель.

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