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Как Советский Союз добивался дешевой рыбы: миллиардные дотации производителям

Как Советский Союз добивался дешевой рыбы: миллиардные дотации производителям

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал об уникальной экономической политике Советского Союза по поддержке "дешевой" рыбы через многомиллиардные дотации производителям, что позволяло снижать цены на продукцию, несмотря на высокую себестоимость добычи.

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