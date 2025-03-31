Как Советский Союз добивался дешевой рыбы: миллиардные дотации производителям

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал об уникальной экономической политике Советского Союза по поддержке "дешевой" рыбы через многомиллиардные дотации производителям, что позволяло снижать цены на продукцию, несмотря на высокую себестоимость добычи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии