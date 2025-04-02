Захарова считает, что у Бербок нет компетенции, чтобы быть главой ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнение в профессионализме министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, комментируя возможность её назначения на пост председателя Генассамблеи ООН.
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