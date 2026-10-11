На Ставрополье зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8

В Красногвардейском округе Ставропольского края зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,8. По данным регионального управления МЧС России, сейсмическое событие произошло на глубине около десяти километров.
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