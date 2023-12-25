В Сербии была подавлена попытка майдана. По шаблонной схеме "недовольные" итогами выборов, на которых победила партия Вучича, пытались штурмовать парламент страны.
Попытка майдана в Сербии
Комментарии
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Sergey
Иуда Вучич, ещё тот себе Янукович !
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Вучич пытается усидеть сразу на двух стульях, а примеры из новейшей истории показываю, что это опасная позиции да и похоже крайне не удобная... невольно напрягаться приходится, чтобы таки усидеть...
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12 час.
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