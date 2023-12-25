Попытка майдана в Сербии

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Вучич пытается усидеть сразу на двух стульях, а примеры из новейшей истории показываю, что это опасная позиции да и похоже крайне не удобная... невольно напрягаться приходится, чтобы таки усидеть...