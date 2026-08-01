В начале 2026 года в интернете завирусились ролики с участием подростков, которые собираются большими компаниями на фудкортах в торговых центрах.
Кто такие фудкортницы, как они выглядят и сколько им лет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮГ
Юрий Гаврилов
Отбезделия всё это происходит.
Ответить
1 м.
ВА
Владимир Акулов
Тупые , ни к чему не способные...Способны только потреблять чужое.
Ответить
1 м.
Сергей Муллагалиев
Такое было в каждом поколении: не могут выделиться умом, выделяются говном. Были и хиппи, и стиляги, и гопники,сейчас их вообще как тараканов. Потому, что нет образования, нет организованного досуга, нет ничего для молодежи. Сделано это всё намеренно, таким стадом управлять легко. Указали на кого, скомандовали фас и всё.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии