ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Кто такие фудкортницы, как они выглядят и сколько им лет

Кто такие фудкортницы, как они выглядят и сколько им лет

  В начале 2026 года в интернете завирусились ролики с участием подростков, которые собираются большими компаниями на фудкортах в торговых центрах.

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Комментарии
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ЮГ
Юрий Гаврилов
Отбезделия всё это происходит.
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1 м.
ВА
Владимир Акулов
Тупые  ,  ни  к  чему  не  способные...Способны  только  потреблять  чужое.
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1 м.
Сергей Муллагалиев
Такое было в каждом поколении: не могут выделиться умом, выделяются говном. Были и хиппи, и стиляги, и гопники,сейчас их вообще как тараканов. Потому, что нет образования, нет организованного досуга, нет ничего для молодежи. Сделано это всё намеренно, таким стадом управлять легко. Указали на кого, скомандовали фас и всё.
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1 м.