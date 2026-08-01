Кто такие фудкортницы, как они выглядят и сколько им лет

Сергей Муллагалиев

Такое было в каждом поколении: не могут выделиться умом, выделяются говном. Были и хиппи, и стиляги, и гопники,сейчас их вообще как тараканов. Потому, что нет образования, нет организованного досуга, нет ничего для молодежи. Сделано это всё намеренно, таким стадом управлять легко. Указали на кого, скомандовали фас и всё.