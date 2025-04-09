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МинЖКХ требует 1,5 млрд рублей с подрядчика за срыв газификации Читы

МинЖКХ требует 1,5 млрд рублей с подрядчика за срыв газификации Читы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края подало иск в суд, требуя взыскать более 1,5 миллиарда рублей с компании «Энергогазинжиниринг», раньше занимавшейся установкой газового оборудования в частных домах Читы.

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