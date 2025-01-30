Бывший самарский чиновник стал советником главы Ингушетии

МАГАС, 30 января, ФедералПресс. Экс-чиновник из Самары нашел работу в правительстве Ингушетии. Накануне Андрея Когтева, бывшего вице-губернатора Самарской области, представили новым коллегам – членам правительства республики.
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