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Царьград

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Великобритания выделит 450 млн фунтов на помощь Украине беспилотниками

Великобритания выделит 450 млн фунтов на помощь Украине беспилотниками

Соединенное Королевство предоставит Украине помощь в 450 млн фунтов стерлингов, включающую сотни тысяч беспилотников и военное оборудование.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Надо. Что. То-то. Испытать. Недалеко. От. Бритов. Давно. Наводнения. Небыло
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