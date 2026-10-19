Российский полузащитник Алексей Батраков, который выступает за турецкий «Галатасарай», имел шансы перейти во французский «ПСЖ», но вмешались политические обстоятельства.
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