Среднее Суздальское озеро стало единственным пригодным для купания в Петербурге

Остальные акватории на 23 пляжах не соответствуют гигиеническим нормативам Управление Роспотребнадзора по Петербургу с мая проводит мониторинг за состоянием качества воды девять водных акваторий на 24 пляжах, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
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