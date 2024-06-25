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Петербургский дневник

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Среднее Суздальское озеро стало единственным пригодным для купания в Петербурге

Среднее Суздальское озеро стало единственным пригодным для купания в Петербурге

Остальные акватории на 23 пляжах не соответствуют гигиеническим нормативам Управление Роспотребнадзора по Петербургу с мая проводит мониторинг за состоянием качества воды девять водных акваторий на 24 пляжах, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

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