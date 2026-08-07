Дмитрий Василец: Блокчейн ломается, когда спецслужбам нужны деньги

Как ФБР смогло изъять 127 тысяч биткоинов, если криптовалюта считалась неуязвимой? Где проходят границы двойных стандартов НАТО в оценке рабского труда? Какие именно ключи от криптокошельков хранятся на серверах американских спецслужб? И какой объём криптоактивов уже находится под теневым контролем американских ведомств? Двойные стандарты: преступность для «чужих» и «своих» Мошеннические колл-цент… Читать далее: https://govorit.